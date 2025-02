"Accordo Ue, nessun problema con l’Italia"

"Il dialogo con l’Italia, storico e prioritario interlocutore, non è mai venuto meno. Il percorso di associazione all’Ue nasce proprio da una forte e chiara sollecitazione italiana a procedere il tal senso". Il governo fa chiarezza nella ’giungla’ di dubbi che negli ultimi mesi ruotano attorno al percorso negoziale per l’accordo di associazione del Titano con l’Unione Europea. "Le tempistiche per la conclusione dell’accordo restano quelle indicate lo scorso dicembre dalla Commissione Europea – ribadiscono dal Congresso di Stato – che ha confermato il proseguimento del dialogo istituzionale con gli Stati membri sulla base di osservazioni, commenti e domande. È doveroso sottolineare che le osservazioni di natura tecnica, sollevate anche da interlocutori italiani, sono oggetto di approfondimenti da parte degli organi competenti della Commissione".

San Marino "è in una fase molto delicata e importante della sua storia – sottolineano dal governo – Il processo di associazione all’Ue rappresenta un passo fondamentale che coinciderà con una maggiore integrazione e contemporaneamente ad una maggiore conformità alla legislazione della Ue. Il percorso che il Paese sta intraprendendo è proprio quello di una maggiore uniformità che ridurrà ogni margine di arbitraggio o concorrenza sleale, in clima di piena trasparenza e cooperazione". A pochi metri dall’obiettivo, "proprio mentre gli attori coinvolti si confrontano, nel rispetto dei rispettivi ruoli, in un clima collaborativo e costruttivo per arrivare alla conclusione dell’accordo, assistiamo invece ad un pesante attacco mediatico interno ed esterno rivolto al governo, alle Segreterie maggiormente coinvolte e, non da ultimo, al Paese". È evidente, secondo il Congresso di Stato, "che tali attacchi siano forse funzionali a coloro che da una parte, non hanno interesse a percorrere questa strada virtuosa e che dall’altra pur di raggiungere i propri obiettivi politici e mettere in difficoltà governo e maggioranza, non esitano a coinvolgere elementi esterni con modalità tristemente già note, che speravamo superate da tempo. Non è neppure un caso che taluni attacchi siano concomitanti all’avvio di un procedimento penale per associazione a delinquere, che vede coinvolti personaggi, i quali tanto male hanno arrecato a questa Antica Repubblica. Poteri forti che, giova ricordare, hanno cercato di arrestare il percorso di trasparenza del Paese frenando l’avvio della Centrale Rischi, passaggio già concordato fra Banca Centrale di San Marino e Bankitalia nel 2016".