Accorpamento degli istituti. Proteste dei sindaci della Valconca

Insorge la Valconca contro il piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche previsto dal Governo e dal Ministero dell’Istruzione. I sindaci dei Comuni facenti parte dell’Istituto comprensivo di Mondaino, ovvero Mondaino (sindaco Massimo Giorgi), Saludecio (Dilvo Polidori in foto) e Montegridolfo (Lorenzo Grili) ora scendono in campo.

"Esprimiamo parere negativo all’accorpamento del suddetto Istituto a quello di San Giovanni in Marignano – scrivono i tre sindaci – e non di certo per la scelta dell’istituto di accorpamento ma per il mero mantenimento dello stesso su un territorio vasto e complesso. In relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale del 22 novembre 2023 per la quale la Regione aveva presentato ricorso, che è stato respinto, si dispone la razionalizzazione degli istituti comprensivi a livello nazionale, nel quale vengono modificati i criteri di dimensione degli stessi, sulla base del minor numero di alunni iscritti ed è stato individuato per la provincia di Rimini proprio l’Istituto comprensivo di Mondaino come l’unico papabile all’accorpamento".

I tre sindaci del territorio interessato dall’ accorpamento, dunque, non ci stanno: "In primis per uno svuotamento dei servizi sui territori in continua progressione – proseguono i sindaci – e che di certo andrà a pesare su un inevitabile aggravamento del fenomeno del calo demografico, vista la graduale e a quanto pare irreversibile desertificazione dei servizi offerti. Inoltre i sindaci esprimono la loro preoccupazione per l’allontanamento degli uffici di riferimento scolastico per i tre Comuni e per questo richiedono, in caso di accorpamento d’ufficio, almeno il mantenimento del presidio di segreteria al fine di agevolare il rapporto diretto con la popolazione residente. La perdita della reggenza, poi, porterà ad una più difficile comprensione e risoluzione delle problematiche relative alla scuola stessa".

lu.pi.