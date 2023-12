Accorpamento di istituti tra Mondaino e S. Giovanni. Sindacati sulle barricate: "Porterà solo problemi"

La Flc Cgil di Rimini se la prende con "la scure del dimensionamento scolastico" che nel prossimo triennio tocca 20 istituti in Emilia-Romagna tra i quali l’Istituto comprensivo di Mondaino con quello di San Giovanni in Marignano che si prevede di accorpare. Ieri è stata convocata la commissione provinciale di concertazione, come chiesto dal sindacato e "a nulla è valso il ricorso opposto dalla Regione alla Corte Costituzionale, rigettato lo scorso 23 novembre", tanto che "in tempi rapidissimi l’Emilia-Romagna ha dovuto definire la riduzione di 14 autonomie scolastiche secondo il piano di tagli previsto dal Governo per il prossimo anno scolastico, di cui una nella provincia di Rimini".

In questo frangente "l’unica soluzione praticabile, in un’ottica di riduzione del danno", è parsa dunque quella dell’accorpamento dei due I.c. Dato che Mondaino è da diverso tempo senza dirigente scolastico e direttore dei servizi amministrativi titolari, perché sotto la soglia dei 600 alunni. Ora restano da acquisire i pareri formali dei Comuni mentre, "a causa della tempistica estremamente ristretta, non sarà possibile convocare in tempo utile i Collegi docenti e i Consigli d’istituto – aggiunge la Flc – gli sforzi profusi dalla Regione per contrastare l’ennesimo taglio di risorse alla scuola e l’impegno della provincia di Rimini per una soluzione meno impattante possibile sul piano degli organici". L’aupiscio è "il pieno coinvolgimento del personale della scuola e delle famiglie col pieno rispetto delle prerogative degli organi collegiali e delle organizzazioni sindacali affinché, di concerto, si possa operare nel costruire una rete scolastica stabile con istituti di dimensioni adeguate. Per altro a Rimini con medie ampiamente superiori ai mille alunni previsti dalla norma in questione e realmente governabili nell’ottica di offrire continuità didattica ed educativa".