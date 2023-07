Accusa malore in mare Salvato turista 71enne

Miracolo in mare. È quello che ieri mattina, poco prima dell’ora di pranzo, ha permesso di evitare il peggio sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina, dove di fronte al bagno 77 è stata sfiorata la tragedia. Erano infatti le 11 del mattino circa quando nello specchio d’acqua all’altezza dello stabilimento 77 alcuni bagnanti per primi hanno lanciato l’allarme, attirando l’attenzione del salvataggio in presidio sulla spiaggia.

L’sos è arrivato per un turista di 71 anni, che si trovava a fare il bagno a circa settanta metri di distanza dalla riva, quando è stato visto galleggiare in acqua riverso a pancia in giù e privo di sensi. L’uomo, originario di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, stava venendo portato via dalla corrente a seguito del malore accusato in acqua.

A questo punto, solo la prontezza di spirito e di intervento del salvataggio di turno ha permesso così di recuperare il 71enne dal mare e quindi trasportarlo in salvo a riva. Le condizioni dell’uomo tuttavia sono apparse immediatamente gravi e la sua rianimazione è stata possibile solo grazie all’utilizzo del defibrillatore. Il 71enne quindi, dopo essere stato stabilizzato sulla battigia dal personale del 118 intervenuto in soccorso, è stato trasferito a bordo dell’ambulanza all’ospedale ’Infermi’ di Rimini, dove le sue condizioni sono apparse subito in ripresa fino ad essere stato dichiarato fuori pericolo di vita. Sempre ieri, al vicino bagno 78 di Bellaria Igea Marina, a essere salvato è stato anche un bambino di 8 anni che ha accusato un malore sotto l’ombrellone, dovuto alle alte temperature.