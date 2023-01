Accusata di essere una ‘furbetta’ del reddito di cittadinanza: 55enne assolta

Si è conclusa con un’assoluzione, in quanto il fatto non costituisce reato, l’epopea giudiziaria di una donna riminese di 55 anni, finita davanti al giudice perché accusata di essere una ‘furbetta’ del reddito di cittadinanza. La donna aveva iniziato a percepire il sussidio nella primavera del 2020. Nel novembre di quell’anno aveva però trovato lavoro, affrettandosi a comunicare la novità al patronato. Ritenendo, in buona fede, che l’erogazione del reddito fosse stata sospesa (cosa di fatto non avvenuta, in quanto le sue condizioni economiche le consentivano di continuare a percepirlo), nel febbraio del 2021 aveva deciso di acquistare una macchina nuova. La proprietà di un’auto appena immatricolata è però condizione sufficiente a far perdere il benefit. L’anomalia è venuta fuori durante un controllo a campione della Guardia di Finanza. La donna si è così ritrovata indagata e successivamente rinviata a giudizio. Assistita dagli avvocati Gilberto Gianni e Massimiliano Cornacchia, è però riuscita a provare la sua totale buona fede, ottenendo così l’assoluzione.