Accusato della tentata rapina di un Rolex Fermato in auto, finisce in carcere a 21 anni

La vacanza a Riccione è finita prima di iniziare per un ragazzo di 21 anni finito in carcere perché su di lui pendeva un’ordinanza cautelare per tentata rapina di un Rolex che valeva decine di migliaia di euro. Nel corso dell’ultimo fine settimana i carabinieri hanno dato il via a un’ampia azione di controllo sul territorio con posti di controllo nelle zone davanti a diversi locali e spiagge concentrate al Marano. A questi vanno aggiunti i presidi fissi e mobili tra piazzale Roma e piazzale Ceccarini oltre alle principali vie della città. Tra i 300 giovani controllati c’era anche il 21enne che al momento del controllo era in auto. Dalle verifiche dei militari è emerso che sul ragazzo pendeva un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Lucca. Ad attirare l’attenzione degli inquirenti era stata una tentata rapina di un Rolex a Lucca in giugno. Un Daytona del valore di ben 30mila euro. Il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri e una volta terminate le formalità di rito è stato trasportato ai Casetti a Rimini.

L’attività è il frutto dell’ampia azione di controllo e presidio che i carabinieri hanno messo in campo nel weekend a ridosso del mese di luglio per arginare il fenomeno delle cosiddette baby gang in vista del ‘caldo’ mese di agosto.