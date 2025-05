Accusato dell’omicidio della fidanzata in Valle d’Aosta. Lei in chat due anni prima: "Temo che mi ammazzi"

Già nel 2022, due anni prima di essere uccisa, Auriane Nathalie Laisné si lamentava con Sohaib Teima del suo "comportamento violento", contestandogli "la possibilità che sarebbe stato in grado di ammazzarla". Emerge in una chat in inglese rinvenuta sul pc del 22enne di Fermo, accusato dell’omicidio della compagna di Lione, di un anno più grande, trovata morta il 5 aprile 2024 in una chiesetta diroccata di La Salle (Aosta). Lo ha detto il militare dei dei carabinieri di Aosta che si è occupato di analisi sui dispositivi informatici dell’imputato ed è stato chiamato a testimoniare nella prima udienza del processo in Corte d’assise per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. "Apprezziamo l’ottimo lavoro dei carabinieri" e "abbiamo totale fiducia nella giustizia", ha detto fuori dal tribunale di Aosta, Agnès, la madre di Auriane.