Accusato di aver colpito i militari 46enne assolto

Il presunto Far West fuori dalla caserma di Cattolica è finito con un’assoluzione piena per non aver commesso il fatto nei confronti del 46enne finito a processo per resistenza e lesioni e difeso dagli avvocati Nicolò Durzi e Jennifer Livi. L’imputato era finito sotto indagine poichè ritenuto l’autore di una sera di ordinaria follia fuori dalla caserma della Tenenza, dove nel cortile una donna si era recata con l’intento di chiedere aiuto ai militari dell’Arma per calmare il proprio compagno in preda all’ira al culmine di una lite. Secondo quanto raccolto in fase di indagine, il litigio era poi continuato tra i due davanti alla caserma stessa e in quel momento l’uomo, italiano del posto, si sarebbe proteso verso la propria compagna per afferrare le chiavi di casa e tornarsene sui propri passi.

Ma l’azione aveva preoccupato i carabinieri presenti e intervenuti fuori nel cortile sentendo gli schiamazzi. Al 46enne sarebbe stato così intimato di allontanarsi e sarebbe stato quindi in questo frangente che , secondo quelle che erano le accuse a carico del 46enne, l’uomo si sarebbe scagliato contro i carabinieri colpendoli con claci e dimenandosi. In quell’occasione l’uomo fu anche arrestato e processato per direttissima dove alla richiesta del pm di applicare la custodia cautelare in carcere venne invece disposto l’obbligo di firma. Misura che all’esito del processo ordinario, da cui il giudice ha decsi per l’assoluzione per non aver commesso il fatto, è stata quindi rimossa nei confronti dell’indagato.