Accusato di maltrattamenti Viene assolto in appello

Ribaltone in appello per un albergatore riminese di 49 anni, già condannato in primo grado per i reati di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna. Accuse che erano maturate nei confronti del 49enne, difeso dall’avvocato Gianmaria Gasperoni, a seguito di un episodio risalente al dicembre 2017, quando la polizia intervenne in un appartamento di Rimini dopo essere stata avvisata sia dallo stesso 49enne, sia dalla compagna 55enne presunta vittima di un parapiglia in cui la signora rimediò anche la rottura di due costole e di un dito. Da qui gli investigatori ricostruirono, stando alla donna, un periodo di oltre dieci anni di presunti maltrattamenti, dal 2006 al 2017. Eppure, dopo la sentenza di primo grado che procurò al 49enne una condanna a tre anni di reclusione e 20mila euro di multa, davanti alla Corte d’Appello di Bologna nei giorni scorsi è arrivata invece un’assoluzione perché "il fatto non sussiste" riguardo all’accusa dei maltrattamenti.

La difesa dell’uomo, infatti, ha prodotto una vasta documentazione in cui verrebbe provato il rapporto positivo della coppia nel periodo preso in esame dall’accusa. Tant’è che la coppia nel 2009 ha anche avuto un figlio e la vita social dei due è sempre parsa senza particolari frizioni. La stessa donna non aveva mai denunciato prima i presunti abusi e solo nel dicembre 2017 appunto emerse la violenta lite domestica. Rispetto a questo episodio, la stessa 55enne fu denunciata per lesioni dal compagno, la cui difesa sostiene che la donna si fosse procurata le fratture cadendo mentre stava colpendo il 49enne, che proprio a seguito di un crescente clima teso tra le mura di casa ha anche documentato con numerosi file audio tanti episodi di presunte offese e soprusi di cui il 49enne sarebbe stato vittima. Perciò, negli anni scorsi anche la 55enne, difesa dall’avvocato Ripa, fu condannata per le lievi lesioni procurate al marito nel dicembre 2017, al solo risarcimento. Ora, stante l’assoluzione, il 49enne ha però l’intenzione di ricorrere in Cassazione, per giungere alla piena assoluzione, anche dal reato di lesioni risalente proprio al 2017.