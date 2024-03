Accusato di maltrattare moglie e figli. Porta 41 testimoni e viene assolto

Il suo calvario giudiziario è durato 5 anni, durante i quali un riminese, difeso dall’avvocato Roberto Brancaleoni, si è trovato a doversi difendere da un’accusa pesantissima: aver sottoposto la compagna e i figli a maltrattamenti e vessazioni di ogni tipo, fino ad arrivare alla violenza fisica vera e propria. La denuncia era scattata nel 2017, quando la donna, dopo aver lasciato la convivenza per trasferirsi a vivere in altro appartamento con un nuovo uomo ed aver chiesto l’affidamento dei figli, aveva presentato una denuncia nei confronti del compagno, sostenendo che lei ed i figli minori fossero stati costantemente maltrattati per ben 11 anni, dal 2006 al 2017. Sulla base delle denunce presentate dalla donna, l’uomo era stato mandato a giudizio con la gravissima accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati per avere "tenuto costantemente atteggiamenti vessatori", "malmenato più volte la compagna anche in presenza dei figli", "costretto le persone offese a vivere costantemente chiusi in casa, anche con le tapparelle abbassate, in uno stato di isolamento assoluto", "incusso ai bambini uno stato di terrore in occasione di qualsivoglia aspetto della loro vita quotidiana", tolto alla compagna "ogni libertà personale o d’espressione, con una concreta volontà di mortificare e sopraffare la donna", "costringendola anche a lasciare il lavoro". L’uomo, che dal primo giorno ha contestato ogni accusa sostenendo trattarsi di una macchinazione, ha chiesto di sentire in dibattimento ben 41 testimoni, che hanno testimoniato della vita assolutamente libera e normale della donna e dei bambini, senza limitazioni di alcun tipo, e del comportamento attento e premuroso del padre verso i piccoli. Dopo un dibattimento durato quasi cinque anni, il tribunale ha assolto l’uomo con ampia formula "perché il fatto non sussiste", sia dall’accusa di maltrattamenti che dall’ulteriore accusa di lesioni. Il tribunale ha anche accolto la richiesta della difesa di condannare la parte civile, che aveva chiesto il risarcimento dei danni ed una provvisionale di 30mila euro, a rimborsare le spese legali dell’imputato. Nel frattempo il tribunale civile, dopo una consulenza tecnica affidata ad uno psicologo, ha disposto che i bambini rimangano a vivere con il padre, con cui sono sempre rimasti anche durante il processo, respingendo la domanda di affidamento della madre.