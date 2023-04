Accusato di spaccio Assolto invalido 55enne

Il suo calvario era cominciato il 23 dicembre scorso, quando gli agenti della polizia locale di Rimini, accompagnati dal cane antidroga Jago, avevano deciso di perquisire la sua macchina, parcheggiata nello uno spazio comune di un condominio non lontano da via Rimembranze. Dentro la vettura, nascosto nel vano portaoggetti, gli agenti avevano ritrovato un involucro contenete 129 grammi di una sostanza simile all’eroina. Una prova apparentemente schiacciante, che era valsa al proprietario dell’auto, un 55enne riminese percettore di una pensione di invalidità, residente nella palazzina insieme alla moglie, l’accusa di spaccio, oltre all’arresto, e successivamente un processo per direttissima celebrato il 24 dicembre, vigilia di Natale.

Nei giorni scorsi, il giudice ha però deciso di assolvere l’uomo – che era difeso dagli avvocati Alessandro Petrillo e Monica Rossi – in quanto il fatto non sussiste. Durante il dibattimento, infatti, non sono emersi elementi che potessero collegare il 55enne alla sostanza stupefacente che era stata sequestrata. L’imputato, dal canto suo, ha sempre respinto categoricamente le accuse a suo carico, spiegando al giudice di non sapere nulla di quella busta di plastica infarcita di eroina, né tantomeno di poter dire come fosse finita nella sua macchina. Quest’ultima, nel periodo in cui gli agenti della polizia locale di Rimini hanno eseguito l’ispezione, era sottoposta ad un fermo amministrativo in attesa di definitiva confisca, a causa di una serie di violazioni del codice della strada commesse dal 55enne. "Durante il processo - spiegano gli avvocati - abbiamo provato come chiunque potesse teoricamente accedere al parcheggio condominiale, in quanto il cancello risultava rotto da diversi anni. Durante l’ispezione condotta dalle forze dell’ordine, non è stato trovato materiale per il confezionamento delle dosi, che in genere si associa alla presenza di sostanze stupefacenti. La stessa droga sequestrata, a seguito di esami di laboratorio, è risulta essere un sottoderivato dell’eroina di bassissima qualità. Abbiamo dato mandato ad un consulente di eseguire dei campionamenti sulla busta di plastica, ed è emerso che su di essa non sono state trovate tracce genetiche compatibili con l’imputato. Il controllo della polizia locale è partito da una telefonata anonima: abbiamo chiesto l’accesso ai tabulati per poter meglio comprendere l’origine della sostanza, ma la richiesta non è stata accolta".

Oltre al 55enne, sono state altre 44 le persone sottoposte ad arresto nel corso del 2022 da parte del personale della polizia locale di Rimini impegnato in servizi contro lo spaccio e il traffico di droga. Complessivamente gli agenti hanno provveduto a sequestrare 50 chili di sostanza stupefacente in diverse zone della città, mettendo i sigilli a 52mila euro ritenuti provento di attività illecite.