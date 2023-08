Accusato di stupro "Lei era consenziente"

"Abbiamo sniffato insieme della cocaina, e poi fatto sesso, ma lei è sempre stata consenziente, non l’ho forzata a fare nulla". E’ questa la versione fornita al giudice per le indagini preliminari Raffaelle Ceccarelli dal 35enne italiano, residente a Mondavio (nel Pesarese), accusato di aver violentato una ragazza pugliese di 20 anni alla quale aveva offerto un passaggio in auto, a cavallo tra il 1° e il 2 maggio scorsi a Rimini. L’uomo al momento si trova agli arresti domiciliari in casa della nonna. Ieri mattina, insieme al legale di fiducia, l’avvocato Alessandro Buzzoni, è stato sentito a lungo dal gip nel corso dell’interrogatorio di garanzia.

Secondo il suo racconto, quella sera si era messo in macchina con l’obiettivo di recarsi a Rimini per riallacciare i rapporti con la fidanzata. Durante il tragitto, sempre stando alla sua versione, si sarebbe imbattuto nella 20enne, che sarebbe stata alla ricerca di un passaggio per raggiungere la stazione ferroviaria di Rimini. La ragazza avrebbe accettato il suo invito a salire in auto. Dopo aver chiacchierato per un po’ ed essere entrati in confidenza, i due avrebbero deciso - il 35enne sostiene di comune accordo - di acquistare della cocaina, facendo una colletta per trovare i soldi necessari a procurarsi lo stupefacente. Sotto l’effetto della polvere bianca, avrebbero quindi consumato una serie di rapporti sessuali. "Ma sempre in maniera consensuale" ha affermato il 35enne, respingendo le accuse che gli vengono mosse.

A quel punto lui si sarebbe offerto di portarla in stazione a Pesaro, ma la giovane - sostiene l’indagato - avrebbe chiesto di essere lasciata in una piazzola di sosta in autostrada in quanto era riuscita a trovare un passaggio grazie all’App BlaBlaCar. Opposta la versione della 20enne, che ha spiegato agli agenti della squadra mobile di Rimini - diretti dal vice questore aggiunto Dario Virgili e coordinati dal pm Davide Ercolani - di essere stata costretta con la forza a sottostare alle richieste dell’automobilista, che l’avrebbe colpita anche con calci e pugni per di obbligarla a consumare con lui dei rapporti sessuali, prima di essere abbandonata sulla A14, tra i caselli di Cattolica e Pesaro. A trovarla, in lacrime e disperata nella piazzola di sosta, erano stati gli agenti della polizia stradale, che l’avevano accompagnato in pronto soccorso. L’avvocato Buzzoni ha chiesto per il 35enne l’obbligo di firma o in alternativa la conferma degli arresti domiciliari. Il giudice ha invece confermato la misura dei domiciliari.