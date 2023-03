"Accusato perché contro Putin" Negata l’estradizione in Russia

Il 38enne russo arrestato lo scorso 5 ottobre dalla polizia mentre alloggiava con la famiglia in un hotel a 4 stelle di Riccione non verrà estradato. L’uomo, che si trovava in Riviera per una vacanza, era infatti un ricercato internazionale poiché accusato di aver derubato la Federazione Russa di 187 milioni di rubli (circa 40 milioni in euro). Il 38enne, sin dal momento dell’arresto si era dichiarato innocente rispetto alle contestazioni a suo carico da parte della Russia, sostenendo di essere un oppositore politico di Vladimir Putin e pertanto finito nel mirino della Federazione. Lo stesso 38enne, difeso dall’avvocato Piergiorgio Campolongo, aveva anche già esternato i propri timori nell’essere estradato in Russia per le possibili conseguenze legate alla sua presunta posizione di oppositore politico.

Timori con cui il 38enne non dovrà fare i conti, dal momento che per lui nei giorni scorsi è arrivata la decisione dei giudici della Corte d’Appello che hanno rigettato la richiesta di estradizione della Russia, ritenendo che non sussitano elementi di riscontro sufficienti nell’accusa a carico del 38enne, tali da delineare un quadro indiziario a carico dell’uomo. Secondo la Corte infatti non sarebbero stati allegati sufficienti atti di indagine alla richiesta di estradizione russa per accertare il coinvolgimento del 38enne nel reato per cui sarebbe presunto colpevole. Inoltre, da parte della Corte è stato anche ravvisato un concreto rischio, in caso di consegna, di atti persecutori o discriminatori a suo carico per motivi di opinioni politiche, tali da violare uno dei diritti fondamentali della persona.