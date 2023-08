"Accuse infondate al Melograno E lo stop non è dipeso da noi"

Claudio Coli, fondatore e amministratore della Melograno Spa di Santarcangelo, replica alle accuse arrivate dalla Cgil. Per Coli le notizie apparse nei giorni scorsi sono "inesatte e fuorvianti". Nel mirino era finita la società Il Melograno. Ma quella che a fine giugno ha sospeso la produzione dei prodotti di quarta gamma "è in realtà l’Op Il Melograno consorzio agricolo arl". L’azienda, che ha sede in Abruzzo con unità locale a Santarcangelo, è al momento in "stand by". Lo spiega lo stesso Coli ribadendo che la Op ha un percorso "separato dalla Melograno spa". "La Op – continua l’imprenditore – è infatti un’organizzazione di produttori agricoli, che conferiscono i prodotti al consorzio, per essere lavorati e imbustati e poi essere ceduti alla commerciale Il Melograno spa che poi vende alla grande distribuzione". Coli spiega di aver fatto fronte alla pandemia e agli aumenti energetici facendo il possibile e senza aiuti. "Per noi non sono arrivati aiuti di Stato mentre altre aziende del settore ne hanno beneficiato ampiamente". Per la Op sopraggiungono le conseguenze, con i produttori che non ritengono più interessante lavorare per la quarta gamma e decidono di fermare la produzione. Il problema, però, è a monte. Perché la gdo non ha aumentato i listini nei confronti della commerciale Il Melograno, "che era riuscita comunque ad assorbire aumenti medi del 30% negli ultimi 18 mesi".

Secondo Coli ci sono inoltre altre inesattezze quanto al numero di dipendenti coinvolti nella crisi della Op Il Melograno: "La Op, dati forniti da Confagricoltura, ha sette dipendenti a tempo indeterminato. Gli operai agricoli stagionali (cosiddetti avventizi) a tempo determinato sono invece 34 e hanno maturato la disoccupazione agricola, inoltre la cooperativa di lavoro riminese Logica sta chiamando le maestranze della Op perché ha necessità di una cinquantina di unità lavorative". Dal canto suo invece "Il Melograno spa – continua ancora Coli – è un’azienda commerciale, formata da soli 5 dipendenti e non da 72".

L’imprenditore poi ricorda gli importanti investimenti fatti negli anni. Nel 2005 Il Melograno spa ha acquistato la vecchia cartiera in Via Bornaccino, sita in una delle due zone a rischio nel comune di Santarcangelo perché poteva minare l’ecosistema dell’area lungo il fiume Marecchia e le falde acquifere. "Con la collaborazione di Hera – prosegue Coli – abbiamo bonificato l’area spendendo oltre 2 milioni di euro, senza avere un aiuto economico". Per Coli gli attacchi subiti nelle ultime settimane "hanno creato un considerevole danno, e portano ad avere ripercussioni commerciali future e danni di immagine per il marchio Il Melograno. Che è un marchio con 35 anni di onorata attività, che gode di stimata reputazione. Non escludo azioni cautelari a tutela".

Andrea G. Cammarata