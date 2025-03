Acer, Caar e Confcommercio. Tre poltrone in cerca di padrone

Poltrone vacanti, in cerca di un padrone. Sono quelle per la presidenza di Confcommercio, Centro agroalimentare (Caar), Acer (Azienda casa Emilia Romagna). Le prime due sono quelle che ricopriva, con grande slancio ed efficacia, il compianto Gianni Indino, scomparso lo scorso 8 febbraio. La terza, la presidenza di Acer, è vacante da quasi un anno, dal maggio 2024, dopo che il presidente ex deputato Pd Tiziano Arlotti si è dimesso. Acer gestisce gran parte delle case popolari nella provincia (2.447 appartamenti totali, 1.545 nella sola Rimini). Il ruolo di vertice è ricoperto ad interim da Claudia Corsini, vicepresidente. Da mesi si susseguono i rumors che vedono possibile candidata al subentro l’ex consigliera regionale Pd Nadia Rossi. Ma c’è anche il ’partito’ pro Corsini, che ha dimostrato nel tempo la propria capacità e competenza. Il rinnovo del consiglio di amministrazione Acer è previsto in tarda primavera, tra maggio e giugno. Farà caldo.

Riguardo alla presidenza del Caar tra le ipotesi spunta cn forza quella di Mirco Pari. L’attuale direttore di Confesercenti provinciale ha già esperienza ’specifica’: è stato infatti presidente del Centro agroalimentare dal 2010 al maggio 2019, quasi un decennio, ovvero tre mandati. Che, regolamento alla mano, non potevano essere ’sforati’. Non continuativamente. Cinque anni fa gli subentrò Indino, poi confermato. Ora, con lo stacco di un lustro, Pari potrebbe rifare rotta su via Emilia Vecchia, strada che conosce bene. Ultima ma non meno importante, come si dice (anzi), la carica di presidente Confcommercio. Qui è lungo l’elenco di quanti si sono tirati fuori dalla rosa dei favoriti. Si parte dalla rinuncia di Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty, in passato già membro del direttivo, che si è detto indisponibile per i tanti impegni professionali. Stesso disco per Gaetano Callà, storico presidente provinciale dei ristoratori Fipe, la Federazione dei publici esercizi di Confcommercio, che ha addotto motivazioni personali e lavorative. Non saranno della partita neppure altri due storici pezzi da novanta dell’associazione, Ennio Sanese, titolare del Carnaby e di alcuni hotel, e Richard Di Angelo (Rose & Crown) che ha già ricoperto la carica di presidente. Ma i rumors vogliono Di Angelo ancora in pista. Dove di certo restano Giammaria Zanzini, presidente Federmoda, e soprattutto Nicola Angelini, presidente degli ambulanti Fiva, dato in pole position. Per statuto Confcommercio deve rinnovare tutti i direttivi territoriali (si termina il 27 marzo) per eleggere la nuova giunta che designerà il nuovo presidente. Ma la lotta è aperta da tempo.

Mario Gradara