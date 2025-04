Acer e Caar, sfida al vertice. Poltrone vacanti e nomi caldi

Acer e Caar: due poltrone in cerca d’autore, otre a quella di presidente di Ascom Confcommercio. I ruoli di vertice saranno assegnati entro il mese di maggio. La poltrona di presidente del Centro agroalimentare era una delle tre (insieme a quella di presidente di Confcommercio provinciale e del Silb, Sindacato locali da ballo) che deteneva il compianto Gianni Indino. Per il Caar in pole position viene indicato saldamente Mirco Pari, attuale direttore provinciale di Confesercenti. Che non sembra avere contenenti in grado di soffiargli il posto (salvo qualche malumore di una parte della ’base’ dei produttori che vorrebbero scendesse in campo un operatore diretto).

Va detto che Pari è anche forte dell’esperienza pregressa: ha guidato il Centro agroalimentare dal 2010 al maggio 2019 (tre mandati pieni). Una carica che aveva dovuto lasciare solo perché lo statuto non consente di superare i tre mandati consecutivi. Ma con lo stacco arrivato dalla nomina, 5 anni fa, di Indino, poi confermato, ora Pari risulta nuovamente papabile. Come nuovo.

Più aperta la partita per la presidenza dell’Acer, l’Agenzia della casa provinciale. Nelle ultime ore è spuntato il nome di una terza figura femminile, quella dell’ex sindaca di Verucchio Stefania Sabba. Sinora in lizza per guidare Acer venivano indicate due donne. Claudia Corsini, già vicepresidente e poi presidente ad interim, dal maggio 2024, dopo le dimissioni dell’allora presidente Tiziano Arlotti, e l’ex consigliera regionale Pd Nadia Rossi. La poltrona di Acer è ambitissima, sia per il prestigio sia perché l’Agenzia, che gestisce 2.447 appartamenti popolari in provincia - ma con 2,5 milioni di affitti non pagati - premia la presidenza con signor stipendio. Quanto alla presidente del Silb, da Confcommercio si limitano a segnalare che per ora non è stata indicata una data.