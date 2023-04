Achille Costacurta, dopo le botte al vigile arriva il pentimento via social

Riccione (Rimini), 22 aprile 2023 – “Scusa” . Un semplice messaggio su sfondo nero, accompagnato da tre cuoricini. Per Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Alessandro e della showgirl riccionese Martina Colombari, è arrivata l’ora del pentimento. Il 18enne, denunciato per aver sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano a Milano, ha utilizzato il proprio profilo Instagram per rivolgere un messaggio di scuse, indirizzandolo però alla polizia di Stato (invece che alla polizia locale).

L’episodio era accaduto martedì sera: dopo aver colpito il graduato, intervenuto su richiesta di una tassista che non riusciva a gestire il giovane esagitato che aveva preso a bordo, era stato portato nell’Ufficio arresti della polizia locale e ne era uscito con una denuncia per resistenza e lesioni e anche per il possesso di hashish. Il giovane si trovava a bordo di un taxi e aveva iniziato a dare in escandescenze. Preoccupata, la conducente si era accostata in via Tortona (zona Porta Genova a Milano) e aveva allertato una vicina pattuglia dei vigili urbani.