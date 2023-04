Achille Costacurta, notte di follia: panico sul taxi e pugno a un agente

Rimini, 21 aprile 2023 – Un’aggressione a un vigile urbano. È questo il fatto che ha portato alla denuncia in stato di libertà per resistenza e violenza ad un pubblico ufficiale di Achille Costacurta, figlio 18enne dell’ex calciatore del Milan Alessandro e dell’attrice, conduttrice e modella riccionese Martina Colombari.

La famiglia Costacurta al completo

L’episodio è accaduto attorno alle 23 dello scorso martedì. Stando alla ricostruzione emersa in queste ore, poco dopo le 23 il il ragazzo sarebbe salito a bordo di un taxi in zona Tortona, a Milano, ma dopo pochi minuti avrebbe iniziato a dare in escandescenze all’interno dell’auto bianca. Il conducente si è spaventato e si è avvicinato a una pattuglia di agenti della polizia locale, in via Savona per svolgere un servizio per il Fuorisalone.

Il tassista ha detto ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e che urlava frasi senza senso: qualcuno l’avrebbe visto anche lanciare accessori griffati dai finestrini. A quel punto il conducente è sceso, mentre Costacurta junior sarebbe rimasto in macchina, rifiutandosi di uscire.

I vigili sono riusciti in qualche modo ad aprire le portiere, ma uno di loro, un graduato, sarebbe stato colpito dal diciottenne vicino a un occhio con un pugno. Il ragazzo è stato quindi immobilizzato e portato nella sede del Radiomobile di via Custodi, all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale: a valle degli accertamenti investigativi, è stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. All’alba è stato affidato al padre, arrivato in macchina in via Custodi per riaccompagnarlo a casa.

La testimonianza della tassista

"All’inizio pensavo di poter gestire quel ragazzo. Negli ultimi minuti, però, ho avuto paura: abbiamo rischiato di fare un incidente in una strada piena di gente e di farci davvero male". Ha ripercorso così la tassista Carla (nome di fantasia) i momenti terribili vissuti a causa della presunta ira di Achille a bordo del suo taxi. "Mi ha detto di portarlo in un locale di via Savona ( in zona Navigli, ndr ) – continua il racconto della tassista –. Non temevo potesse farmi del male, ma ho capito che qualcosa non andava. Ha cominciato a dare pugni alla parte interna degli sportelli ferendosi le mani: gridava ed era sempre più agitato. Fuori di sé".

Chi è Achille Costacurta

Achille Costacurta è nato il 2 ottobre 2004 – quattro mesi dopo il matrimonio dei genitori – ha 18 anni ed è l’unico figlio del calciatore e della conduttrice televisiva. Come lavoro, ha detto che intende seguire il mondo della moda e dello spettacolo – come la madre – e su Instagram ha circa 60mila follower.

Nel 2021, i genitori hanno raccontato di aver affrontato un percorso con uno psicologo a causa delle continue liti con il figlio: "Chiedere un aiuto esterno da un esperto o uno psicologo, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare", spiegarono i genitori al Fatto Quotidiano . Recentemente Achille e sua madre sono stati eliminati a sorpresa dal reality show Pechino Express. "Era da tre anni che chiedevo a mamma di partecipare", aveva confessato il diciottenne.