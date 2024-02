Achille nell’Arena

A Ferragosto un vero e proprio idolo dei giovani salirà sul palco del Regina di Cattolica: Achille Lauro. L’ecclettico artista, che ha fatto del trasformismo e non solo musicale il suo cavallo di battaglia, sarà il protagonista della serata del 14 agosto all’Arena della Regina, con il suo concerto dal titolo Summer fest A rave Before l’Iliade. L’artista si aggiunge alla lunga lista di nomi annunciati in questi giorni da Pulp Live con promotore dei concerti Willie Sintucci. S’inizia il 6 luglio 2024 con la pop star Annalisa, poi sarà la volta dei Pooh, di Gemitaiz, il Deejay Time, Gigi D’alessio e Fiorella Mannoia. Nomi importanti alla quale si aggiungeranno altri esponenti della musica e dello spettacolo italiani e internazionali. L’Arena della Regina di Cattolica si conferma così un riferimento importante per la stagione estiva, dove si possono intrecciare eventi imperdibili e concerti per tutti i gusti.

r. c.