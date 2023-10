Acqua alta e alberi crollati: si contano i danni causati dal vento

Vento forte, acqua alta nei porti e alberi crollati nell’entroterra. Raffiche superiori ai 90 km orari si sono abbattute su San Marino, provocando la caduta di molte piante. Crolli che, in alcune zone, hanno interessato anche la viabilità. Anche la polizia locale dell’Unione Comuni Valmarecchia è intervenuta insieme ai vigili del fuoco di Rimini per far fronte a diversi danni causati dal maltempo, "in particolare la pioggia della prima mattinata e il forte vento successivo". L’intervento principale in via Budrio, a Verucchio, dove tra le 8 e le 11 una pattuglia era presente per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza di un palo della linea telefonica pericolante. A Poggio Torriana la polizia locale ha sospeso la circolazione in via Collina per consentire agli operai di rimuovere dalla strada alcuni alberi caduti. A Sant’Ermete di Santarcangelo – in via Martella – i pompieri hanno rimosso un tronco caduto sulla strada, dopo averla chiusa. Per oggi la Protezione civile prevede venti di burrasca moderata (62-74 km l’ora), ancora da sud-ovest: il garbino ’arrabbiato’.