Acqua alta nel porto, i diportisti corrono a ’salvare’ le barche

Ancora acqua alta nel portocanale di Bellaria Igea Marina. Con le barche ormeggiate che ’decollano’, raggiungendo altezze senza precedenti. Ieri mattina molti diportisti si sono visti costretti così a salire (faticosamente) sulle loro barche, per allentare le cime di ormeggio messe in forte tensione a causa dell’innalzamento del livello del mare. Un fenomeno causato dalla cosiddetta ’golfata’, ovvero la spinta dei venti meridionali (garbino in particolare) che spingono le acque verso il nord Adriatico. Acqua alta a Venezia, e non solo.