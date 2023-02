Acqua dei laghi, i dubbi di Forza Italia

"Che acqua verrà messa nei laghi di Santarcangelo, Azzurro e Santarini? Quelle del depuratore di Santa Giustina?". A chiederselo, oggi, è Walter Vicario, commissario di Forza Italia. Un commento diretto che solleva non pochi dubbi sul nuovo progetto di riqualificazione dei laghi locali. "Nella rivista inviata dal Pd ai cittadini di Santarcangelo – spiega Vicario _ è presente un articolo in cui si spiega cosa succederà dopo l’impermeabilizzazione del lago Azzurro e di quello Santarini. Si descrive la necessità di avere a disposizione nuove fonti di approvvigionamento di acqua, di puntare al riuso. Non metto in discussione progetti che riguardano la collettività e la sostenibilità, ma mi chiedo di quale tipo di recupero di acqua si stia parlando".

Vicario è dubbioso sul sistema di approvvigionamento di questi specchi d’acqua. "Da dove arriverebbe questa ipotetica acqua che andrebbe poi riportata a monte – continua l’azzurro – adottando azioni di fitodepurazione, beneficiando in tal modo di acqua fito-filtrata per uso agricolo e industriale? Un’acqua fito-filtrata per uso agricolo non finisce sempre sulle nostre tavole attraverso i prodotti agricoli? I dubbi sono tanti, soprattutto legati alla salute dei cittadini. Non sarà mica l’acqua del depuratore di Santa Giustina? Chiedo al Comune delle spiegazioni che diano anche attendibilità a questo progetto che ci lascia molte perplessità".