Acqua depurata, nuove soluzioni: "Così eliminiamo farmaci e batteri"

Nuovi metodi per migliorare la depurazione delle acque reflue allo studio del Campus universitario di Rimini - Tecnopolo e Università di Valencia. Partiamo dall’attività che svolge il Tecnopolo di Rimini.

"Il Tecnopolo – spiega il professor Francesco Arfelli, del laboratorio Ciriframe del Tecnopolo, che con i professori Fabrizio Passarini e Daniele Cespi lavora al progetto – è nato con l’obiettivo di creare un ponte di comunicazione tra il mondo aziendale e quello universitario, perseguendo obiettivi comuni e convergendo in ricerche specifiche nei settori chimico, chimico industriale e farmaceutico".

Come è strutturato il vostro lavoro?

"All’interno della struttura operano figure universitarie, affiliate a diversi dipartimenti e raggruppate nei centri interdipartimentali Ciri Frame e Ciri Mam. Nella fattispecie, il Ciri Frame, coordinato dal professor Passarini, si occupa tra le cose di identificare a quantificare gli impatti ambientali di beni e servizi mediante l’applicazione dell’analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment, Lca)".

Qualche anticipazione sul vostro studio sul trattamento delle acque reflue?

"Lo studio recentemente pubblicato insieme ai colleghi dell’Università Politecnica di Valencia è volto a valutare l’efficacia e, successivamente, quantificare l’impatto ambientale di processi di trattamento dei reflui applicati per eliminare contaminanti di natura chimica e biologica. Tale processo consiste nell’irraggiamento con luce Uvc, in presenza di acqua ossigenata e sali di ferro, di campioni di acqua contenente concentrazioni note di paracetamolo (scelto come contaminante rappresentativo per simulare la presenza di farmaci) e di batterio Clostridium ssp (come sopra, ma per simulare i contaminanti biologici) ed è pensato per integrare i tradizionali processi di trattamento dei reflui, grazie alla peculiare capacità di eliminare con efficacia la presenza di queste sostanze".

Come vi siete ’divisi i compiti’?

"Benché il Tecnopolo sia in possesso delle competenze per svolgere tali test, nell’ambito del progetto questo rimaneva tra le mansioni affidate ai colleghi spagnoli. In sostanza, noi siamo stati prevalentemente coinvolti per via delle nostre competenze nell’ambito dell’analisi di impatto ambientale (con metodo Lca), che è stata svolta a valle degli esperimenti".

Cosa emerge dai risultati?

"Dai risultati è emerso che l’applicazione di tale tecnologia potrebbe migliorare le prestazioni di impianti di trattamento, al costo di un impatto ambientale (ad esempio, le emissioni di gas climalteranti complessive) che si è dimostrato essere marginale in confronto a quello dell’intero processo di gestione del refluo. Processo con impatto ambientale relativamente basso rispetto alle tecnologie tradizionali che andrebbero ad integrare, specialmente in riferimento ai cambiamenti climatici".

Oltre al minor impatto ambientale, sono state fatte valutazioni in termini di risparmi nei costi di questo tipo di processi?

"Anche se non sono stati effettuati conteggi economici, rimanendo in linea con quanto osservato riguardo al lato ambientale, non si prevedono eccessive crescite dei costi di gestione".

Applicazioni pratiche possibili?

"L’implementazione di questa tecnologia dovrebbe essere vista come un complemento agli impianti esistenti, particolarmente utile in paesi con tecnologie meno avanzate o impianti obsoleti (quindi non si riferiscono al contesto italiano e presumibilmente nemmeno spagnolo)".