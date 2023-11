Acqua solidale ai concerti. Un distributore su ruote

Che sia un concerto o uno spettacolo, soprattutto all’aperto, una cosa da non farsi mancare è la bottiglietta d’acqua. Ma c’è un modo per eliminare la plastica e la medesimo tempo offrire un servizio che unisca solidarietà con sostenibilità. Si chiama l’Apina solidale. Di fatto è un mezzo elettrico, una casina dell’acqua su ruote che può essere dirottata su eventi all’aperto, show o concerti offrendo un servizio a tutti coloro che si presentano. Gli effetti ambientali sono evidenti se si pensano le migliaia di bottigliette di plastica che di norma vengono acquistate e svuotate in simili manifestazioni. Questa è la parte sostenibile del progetto, ma c’è anche un l’altra faccia della medaglia, il lato solidale. Il progetto ’Beviamocisù’ della Fondazione San Giuseppe è stato realizzato con il contributo della Fondazione cassa di risparmio di Rimini e dall’associazione tra fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna. Il mezzo elettrico erogherà acqua naturale e frizzante. Il veicolo sarà gestito da ragazzi tra i 15 e i 30 anni presenti nei servizi educativi diurni e residenziali della Fondazione San Giuseppe. "Il nostro obiettivo - spiega Paola Benzi presidente della San Giuseppe - è quello di portare i nostri ragazzi a fare un’esperienza lavorativa coinvolgendoli nei contesti pubblici e di socialità". Per Tonino Bernabé, presidente di Romagna Acque intervenuto ieri alla presentazione del progetto, ‘l’apina solidale’ andrà a potenziare un servizio di distribuzione di acqua attraverso casine e cisterne mobili in eventi pubblici per cui c’è molta domanda, in particolare nei mesi più caldi. Soddisfatto il sindaco Jamil Sadegholvaad, per "un’iniziativa che combina solidarietà e sostenibilità. Ringrazio la Fondazione per aver costruito negli anni una rete sociale unica, che rende unita la città".