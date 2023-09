Acque agitate Pesca sotto costa, il video e la denuncia: "È una vongolara"

Portoverde, la notte del 31 agosto un’imbarcazione si è avvicinata a poche decine di metri dalla costa in apparente violazione delle norme del Codice marittimo. L’imbarcazione, di piccola lunghezza, navigava verso Sud, compiendo virate veloci come dimostrato dal video di cui il Carlino è entrato in possesso. I sospetti si concentrano su una vongolara, che avrebbe violato il limite delle 0,3 miglia di distanza dalla costa. La sera del 31, a raccontare tutto, con una telefonata alla Capitaneria di Porto, è il signor Pier Francesco Milanese, geometra modenese, che dal balcone della sua abitazione di villeggiatura fronte mare, vede e filma la scena. Milanese si rivolge al Carlino aggiungendo una testimonianza al pericoloso fenomeno delle imbarcazioni sotto costa (un’altra segnalazione è stata fatta da Milanese circa quattro anni fa). "Ci siamo svegliati– racconta – con un rumore assordante e abbiamo visto una vongolara che stava rastrellando il fondo vicinissima a riva, a venti metri, munita di fari, è andata avanti per circa mezz’ora dall’1,15 di notte". Milanese è convinto: "Era la classica vongolara e aveva le luci per illuminare il lavoro che stava facendo. Devono stare oltre le boe, a quelle distanze dalla riva distruggono l’habitat dei pesci". Per Giancarlo Cevoli della Cooperativa Pescatori: "Se la Capitaneria lo rileva – continua Cevoli – deve fare la sanzione al pescatore, perché la barca sta pescando in acque non idonee. Tutte le barche, con licenza turbo-soffiante, devono rispettare il limite di distanza". Michele Castelluccia del Consorzio Vongolari non concorda però sulla tesi della vongolara. "Non mi risulta che ci sia stata una vongolara a pescare sotto costa a Portoverde. Abbiamo i tracciati Gps, possiamo controllarli per verificare. Sono certo che neanche una vongolara si è avvicinata quella notte. Nessuno deve andare sotto costa, la settimana scorsa ho fatto una sanzione di 500 euro a una vongolara che si era avvicinata di 30-40 metri". "Le vongolare hanno un pescaggio della chiglia di almeno due metri – precisa Castelluccia – è impossibile che possano avvicinarsi così alla riva, e inoltre hanno una lunghezza sui 16-17 metri. Potrebbe trattarsi di un motoscafo da diporto". Pronta la risposta della Guardia Costiera: "Stiamo verificando con degli accertamenti ma, da quello che emerge nel video, non si tratta di una vongolara".

Andrea G. Cammarata