Acque di balneazione. Tutti i valori entro i limiti

Mare di nuovo pulito lungo gran parte della Riviera riminese. I campionamenti straordinari eseguiti il 26 agosto da Arpae hanno infatti confermato il rientro nei limiti normativi per 10 tratti di costa che due giorni prima, nel monitoraggio ordinario del 25 agosto, erano risultati temporaneamente non conformi. Sono dunque tornate pienamente balneabili le acque di Bellaria (foce Uso 100 m a nord), quelle di Rivabella-Turchetta e della foce del Marecchia 50 metri a sud, punti strategici e molto frequentati della spiaggia riminese. Situazione normalizzata anche a Misano Adriatico, presso il Rio Agina, e nella vicina località di Porto Verde – Porto Canale 100 metri a nord. Buone notizie pure per Riccione, Porto Canale 100 metri a sud, e per i quattro tratti monitorati a Cattolica: Torrente Ventena 50 m a nord e 50 m a sud, oltre alle zone di Viale Venezia e Viale Fiume.

A restare ancora fuori dai limiti è invece il tratto di Rimini – Torre Pedrera-Brancona, dove permane il divieto di balneazione. Qui è stato effettuato un nuovo prelievo, ma le ordinanze comunali rimangono attive fino alla conferma del pieno rientro dei valori.

Il quadro complessivo regionale evidenziava, nel campionamento del 25 agosto, 81 tratti balneabili su 98, con 17 punti temporaneamente oltre soglia, distribuiti soprattutto tra Ravennate, Forlivese-Cesenate e Riminese. Il maltempo del fine settimana – caratterizzato da temporali intensi e piogge abbondanti – aveva infatti provocato un forte afflusso a mare attraverso i corsi d’acqua e gli scolmatori fognari, causando il temporaneo innalzamento dei parametri microbiologici.

Un fenomeno noto, che solitamente si risolve in tempi rapidi: la conferma arriva proprio dalle analisi aggiuntive, che hanno restituito valori entro norma in quasi tutte le zone coinvolte. Tutti i tratti della provincia di Ferrara, invece, sono rimasti sempre conformi.

Per il litorale riminese, il ritorno alla normalità rappresenta un passaggio importante, in una fase di piena stagione turistica in cui la sicurezza delle acque è fondamentale sia per residenti sia per i tanti visitatori. Le amministrazioni comunali, in coordinamento con Arpae, continueranno a monitorare attentamente la situazione, con ulteriori prelievi programmati nei prossimi giorni per garantire trasparenza e informazione costante.