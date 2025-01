Acquedotto, al via i lavori in viale Torino

In attesa dei lavori dell’ultimo tratto di lungomare, in viale Torino, a Riccione sud, si procede con il rifacimento dell’acquedotto nel tratto compreso da piazzale Marinai d’Italia al confine col comune di Misano. Oltre al traffico regolato da semaforo mobile a senso alternato, provvisoriamente nella zona del dancing Bollicine sono state sbarrate alcune trasversali sul lato monte. Occhio dunque alla viabilità. Dalla prossima settimana il disagio dovrebbe comunque terminare, perché i lavori a cura di Hera procederanno verso Misano in prossimità dei campeggi. Il rifacimento del vecchio acquedotto in eternit, spostato dal lato mare a quello monte di viale Torino, è cominciato il 18 novembre, ma il cantiere si era poi fermato per i lavori che hanno riguardato la Flaminia nel tratto in cui si era aperta una voragine. A Pasqua si rifermeranno, riprenderanno tra settembre/ottobre per poi essere chiusi entro l’anno. L’intera rete di tubazioni esistente viene sostituita con nuove condotte in ghisa, che garantiscono una maggiore durata e affidabilità dell’impianto.