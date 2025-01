"Acquisto solo l’indispensabile"

Tommaso Martinelli passeggia per le vie del centro riminese proprio per fare shopping. "Sono qui per i saldi, ci sono alcune cose che mi servono e ho voluto aspettare gli sconti per comprarle. Poi se scopro qualche altra offerta dell’ultimo minuto chissà che non prenda qualcos’altro. Non credo però di spendere tantissimo, voglio prendere soltanto lo stretto indispensabile, senza esagerare mai". Per Martinelli quello dei saldi è un appuntamento atteso tutti gli anni. "Alla fine capitano nel bel mezzo della stagione ed è comodo proprio per questo. Nei prossimi giorni poi non prenderò più nulla, mi accontento di una sola giornata di shopping, basta e avanza".