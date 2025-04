Ad ‘Affari tuoi’ sfuma il sogno dei 300mila euro

Rimini ha le sue concorrenti di Affari tuoi. Le gemelle Sabrina e Francesca Seganti hanno partecipato alla trasmissione a premi condotta da Stefano De Martino, in onda su Rai 1, portando a casa un bottino di 20 mila euro. La puntata è andata in onda lunedì sera. Le due ragazze hanno rappresentato l’Emilia Romagna nel ‘programma dei pacchi’, sfiorando nel corso della serata la vincita da 300mila euro, quella massima. Durante la puntata dedicata alla regione di Sabrina e Francesca, non poteva mancare un premio speciale nella lista, la piada, con una menzione arrivata direttamente da De Martino alla piadineria Lella. "La regina della piada" ha specificato il conduttore. A sostenere le sorelle un vero e proprio tifo da stadio, con persone venute direttamente da Rimini per incitarle durante la gara tra cori, striscioni e soprattutto Romagna mia, canzone risuonata in tutto lo studio all’inizio del programma.

Lo scopo del gioco è quello di scartare i pacchi fino a tenerne solo uno, con la cifra contenuta che è naturalmente sconosciuta ai concorrenti. Ai quali si oppone poi il ‘dottore’, uno degli autori del programma, che telefona in studio per fare delle offerte. Sabrina Seganti studia medicina a Roma, mentre Francesca infermieristica a Bologna. "Anche se siamo lontane facciamo tutto insieme – hanno raccontato ad Affari tuoi –. Abbiamo un rapporto simbiotico e l’altra notte abbiamo sognato la stessa cosa. Niente numeri fortunati, ma una colazione insieme a De Martino proprio nella nostra Rimini". Il percorso di Francesca e Sabrina non è iniziato subito in discesa, hanno dovuto migliorarsi con il passare dei minuti a colpi di strategie e un pizzico di fortuna. Nel corso della puntata, Sabrina e Francesca hanno scartato i pacchi con la piadina, 10, 75, 15mila, 20mila e 300mila euro, arrivando al ballottaggio finale con due pacchi, quelli contenenti le somme da 75 e 20mila euro. La dea bendata è stata benevola con le riminesi che hanno deciso di aprire la scatola con dentro i 20mila, portando a casa comunque una cifra non da poco. Rimane però un po’ di amaro in bocca perché nel corso di Affari tuoi avevano rifiutato le offerte del ‘dottore’ di 25, 33 e 40 mila euro. E a tre pacchi dalla fine c’erano ancora i 300mila euro in palio.

