Ad Alexander il Premio. Monte Titano

Premio Monte Titano per Alexander. È quello assegnato allo storico volto della magia italiana nel corso del 26esima edizione del Festival internazionale della magia di San Marino della scorsa settimana. La cerimonia si è svolta davanti a una platea di quasi 300 maghi. Il Premio Monte Titano, istituito da Gabriel, organizzatore del festival, è un riconoscimento speciale che viene assegnato a una personalità che, nel corso della propria carriera, ha contribuito a dare lustro alla Repubblica di San Marino. Il trofeo, un piatto in argento realizzato dalla Gioielleria Arzilli, viene conferito ogni anno a una figura di spicco del mondo dell’arte e dello spettacolo. Alexander ha ricevuto il premio "per il suo costante contributo al Festival – dicono gli organizzatori – e alla valorizzazione del prestigio internazionale dell’evento". Per la terza volta, Alexander ha condotto il Gran Gala della Magia, "dimostrando non solo la sua maestria artistica ma anche il suo profondo legame con San Marino". In passato, il riconoscimento era stato assegnato a due illustri personaggi dello spettacolo: Raul Cremona e Enzo Iacchetti.