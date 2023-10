Ad appena 39 anni vince il concorso di ’Miss Nonna’

Lo scorso fine settimana, nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, si è svolta la 19esima edizione del concorso di bellezza ’Miss Nonna’, il primo concorso nazionale, con marchio registrato di proprietà esclusiva di Te.Ma Spettacoli, ideato da Paolo Teti, dedicato alle nonne di tutte le età in Italia.

Le nonne finaliste, provenienti da tutto lo Stivale, hanno fatto passerella, a bordo

delle auto storiche del Club "Auto Moto Amici di Bellaria Igea Marina" e delle Ferrari della Scuderia "Red Passion Italy", nell’Isola dei Platani, il “salotto” della città

rivierasca, poi hanno sfilato in passerella in abiti eleganti e si sono sfidate in varie prove previste dal regolamento del concorso di bellezza ideato ’a misura di nonna’. Nel corso della serata, infatti, tutte le partecipanti hanno sostenuto una prova di abilità nel canto, nel ballo, recitazione di poesie o anche in prove di tipo sportivo o creativo, per spiccare tra le nonne in gara e conquistare così lo scettro. Tra le partecipanti di tutte le età ( 32 anni la partecipante più giovane, 66 anni la nonna più grande in gara), il titolo di ’Miss Nonna’ è stato assegnato a Elisa Paladino. Elisa, 39 anni originaria di Roma, di professione fa l’area manager ed è la mamma di Johnny Michael, di 21 anni, e nonna della piccola Sophia di appena un anno. L’evento è stato condotto da Paolo Teti, ideatore e Patron del concorso, da Lucia Dipaola, “Miss Mamma Italiana Glamour 2015” e da Serena Pagliarani, “Miss

Mamma Italiana Sprint 2021”.