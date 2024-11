Ad Halloween si studia storia al Museo del territorio. Un viaggio nel Medioevo tra curiosità e aneddoti

Per Halloween anche le sale del Museo del territorio di Riccione sono state invase dalle atmosfere misteriose della giornata più spaventosa dell’anno. Così giovedì pomeriggio si è chiusa la rassegna culturale Ottobre al museo per famiglie con l’ultimo appuntamento dedicato al mistero nella storia: ‘Un Medioevo da paura!’. L’evento tematico, curato da Andrea Tirincanti e Claudio Ugolini, ha coinvolto i bambini e le famiglie in un viaggio nella storia di un’epoca misteriosa e affascinante come il Medioevo, a partire dall’incontro con le più terrificanti raffigurazioni del tempo. Attraverso le rappresentazioni di storie medievali spaventosissime sono emerse tante curiosità provenienti da quel lontano e straordinario passato. L’appuntamento di Halloween ha chiuso la rassegna autunnale che, per un mese intero, ha proposto incontri, visite guidate, laboratori e passeggiate storiche.

La rassegna è partita la prima domenica di ottobre con la visita fuori porta a Gemmano, teatro della sanguinosa battaglia omonima durante la Seconda guerra mondiale, avvenuta tra il 4 e il 15 settembre 1944, quando le forze alleate cercarono di sfondare la Linea Gotica. All’appuntamento dedicato alla memoria storica è seguito il laboratorio didattico ‘Nella bottega del vasaio’ in compagnia dell’archeologo sperimentalista Riccardo Chessa. Domenica 20 ottobre è stata la volta di ‘Che mito il museo!’ con una lettura animata mitologica e una passeggiata storica guidata nell’antico borgo di Riccione Paese. Domenica scorsa, l’appuntamento è stato con ‘Coderdojo’, il laboratorio di informatica con temi legati all’archeologia.