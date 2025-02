Addetta alle pulizie aggredita nei bagni per qualche spicciolo

L’allarme è scattato intorno alle 18.45, quando gli agenti in servizio hanno udito delle urla provenire dall’androne centrale. Accorsi sul posto, hanno trovato l’addetta alle pulizie mentre veniva colpita violentemente da un’altra donna. Dopo aver sedato la colluttazione e prestato soccorso alla vittima, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti. L’addetta alle pulizie, poco prima, stava svolgendo il suo lavoro all’interno delle toilette pubbliche della stazione, quando la malvivente – approfittando di un momento di distrazione – si è impossessata delle monetine dell’incasso e del cellulare della lavoratrice. Accortasi del furto, la dipendente ha cercato di fermare la ladra, ma quest’ultima l’ha colpita con un pugno al volto nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Gli agenti della Polfer hanno immediatamente bloccato la donna, arrestandola con l’accusa di rapina. Condotta in Questura, ha trascorso la notte in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.