Addetti alle pulizie in uffici e stabilimenti

Un’impresa con sede a San Marino è interessata a selezionare due nuovi collaboratori da assumere in qualità di addetti alle pulizie. I candidati che vorranno proporsi devono essere in possesso di esperienza nell’utilizzo dei macchinari idonei per le pulizie industriali o per le pulizie in magazzini e uffici. Si darà la preferenza, inoltre, a candidati che abbiano già avuto esperienza di lavoro con le piattaforme per la pulizia dei vetri. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno continuato. L’assunzione prevista è con un contratto a tempo indeterminato. Annunci rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.