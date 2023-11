Addetto alla contabilità per studio professionale

Uno studio professionale di Rimini sta cercando un addetto alla contabilità da assumere con contratto a tempo determinato e con avvio immediato. Le mansioni a cui sarà adibita la persona scelta riguarderanno tenuta della contabilità, registrazione di fatture, incassi, pagamenti, fatturazione elettronica, dichiarazioni fiscali (Unico, 730, Imu). Requisiti indispensabili sono il possesso di diploma a indirizzo commerciale (ragioneria o equipollente) ed esperienza pregressa all’interno di studi professionali. Preferibile la conoscenza del gestionale Passepartout e una buona conoscenza di Word, Excel e posta elettronica. L’orario di lavoro sarà a tempo parziale, tra le 24 e le 28 ore settimanali, da definire: al mattino dalle 8.30 alle 12.30, più almeno due pomeriggi dalle 15 alle 19 in giorni da concordare. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrati sul portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.