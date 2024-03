Addetto alla gestione del magazzino

Una società di Cattolica è alla ricerca di un impiegato addetto all’amministrazione di magazzino. La figura sarà impegnata nelle seguenti mansioni: evasione degli ordini, controllo e ricevimento della merce, movimentazioni magazzino per l’invio della merce a negozi, assistenza a negozi per resi difettosi e riassortimento articoli per clienti, movimentazioni di magazzino per caricamento merce on line, controllo giacenze e sistemazione negativi. Si richiede massima precisione, organizzazione e attitudine a lavorare in team. L’impiego sarà a tempio pieno, con contratto di lavoro subordinato commisurato all’esperienza maturata dal candidato. Preferibili il diploma di ragioneria o similare e la residenza a Cattolica e dintorni. L’inserzione è rivolta a candidati ambosessi. Per inviare il curriculum occorre registrarsi con Spid o Cie al portale regionale ‘Lavoro per te’.