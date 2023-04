Addetto alla reception per albergo annuale

Hotel di Rimini aperto tutto l’anno sta cercando un addettoa alla reception. La persona deve avere almeno due anni di esperienza nella stessa mansione. Ulteriori requisiti sono la conoscenza del programma Passepartout, capacità di effettuare il check out, saper gestire le prenotazioni, utilizzare il programma Crm accoglienza clienti, capacità di problem solving. È indispensabile inoltre conoscere a buon livello la lingua inglese e quella tedesca. Il contratto iniziale è previsto della durata di un anno, ma esiste la possibilità che venga rinnovato a tempo indeterminato. L’orario è a tempo pieno. Questa, come tutte le altre inserzioni di lavoro, è rivolta a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n.1982006). Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ’Lavoro per Te’ dell’Agenzia regionale Lavoro e cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.