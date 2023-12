Addetto alle vendite per un mobilificio

Un mobilificio di Rimini sta selezionando un addetto alle vendite che sia in grado di svolgere anche le mansioni di designer di interni e di arredatore. Il candidato che sarà scelto si dovrà occupare dell’accoglienza e assistenza ai clienti nello show room durante le fasi di vendita, presentazione e progettazione di soluzioni d’arredo con il supporto del team, preventivazione e vendita di progetti personalizzati, rilevazione delle misure nei cantieri e nelle abitazioni, gestione della documentazione e degli ordini ai fornitori, organizzazione del lavoro, rilievi e vendita con autonomia operativa, presentazione occasionale di rendering di progetto tramite software grafici (PhotoshopSketch Up). Si richiede laurea, conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, conoscenza di programmi grafici (PhotoshopSketch Up), dimestichezza con il sistema operativo iOS. Contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno. Annuncio rivolto ad ambosessi. Candidature sul portale ‘Lavoro per te’.