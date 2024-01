Addetto all’ufficio acquisti per azienda nautica

Azienda di ferramenta e vernici specializzata nel settore nautico, con sede a Cattolica, sta cercando un impiegato da destinare all’ufficio acquisti e marketing. Il candidato prescelto dovrà occuparsi della gestione dello shop on line e dei social dell’azienda. Si richiede un diploma di scuola superiore ed è indispensabile la conoscenza dei prodotti di ferramenta. Si gradisce una persona che abbia già maturato esperienza nella stessa mansione, che dimostri capacità organizzative, di lavoro in team e di risoluzione dei problemi. Il contratto proposto sarà inizialmente a tempo determinato, ma con la possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno spezzato (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30). L’annuncio è rivolto ad ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Per candidarsi è necessario registrarsi con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), selezionare l’inserzione di interesse e cliccare su "Invia candidatura".