Addetto vendite all’estero per azienda di arredamento

Giovane e dinamica azienda del settore arredamento di Rimini cerca impiegato ufficio vendite estero. Il candidato si occuperà di rapporti coi clienti esistenti ed eventuale ricerca di nuovi tramite telefono eo e-mail, gestione ordini, inserimento ordini su gestionale, gestione spedizioni nazionali e internazionali, attività di data entry, solleciti vari. Si richiede anche la disponibilità a trasferte in Italia o all’estero per fiere. Il candidato ideale possiede esperienza e competenza di almeno 2 o 3 anni in uffici commerciali industria, diploma di ragioneria o laurea in economia e commercio, buona conoscenza di almeno due lingue sia scritte che orali (inglese perfetto e almeno un’altra lingua), ottime doti comunicative e interpersonali, capacità di vendita. Contratto a tempo determinato, con orario a tempo pieno. Annuncio rivolto ad ambosessi. Candidati sul portale ‘Lavoro per te’.