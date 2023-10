Addio a Bongiorni, il ‘re’ delle operette orchestrali

È scomparso a 87anni uno degli artisti più amati delle operette orchestrali: Bellaria Igea Marina piange la scomparsa di Pier Bongiorni. Piacentino di origine, ma bellariese d’adozione, dopo una lunga malattia il maestro lascia la moglie, due figli e i nipoti. Oggi alle 15.30 si terranno i funerali nella chiesa Santa Margherita di Bellaria monte. "Ieri mio padre ci ha lasciati – scrive sui social il figlio Luca – ringrazio tutti gli amici e i colleghi per i tanti messaggi di condoglianze ricevuti". Una carriera importante, quella di Bongiorni, che lo ha visto lavorare per anni con l’orchestra Baiardi, collegata da sempre a quella di Secondo Casadei. Innamorato della Romagna, decide negli anni Sessanta di trasferirsi a Bellaria e mettere su famiglia con Giuliana. "Pier è stato il mio più grande maestro – racconta Betobahia, Alberto Pazzaglia – la sua voce potente, da tenore, era avvolgente, paterna. Mi ha insegnato tantissimo. Faceva parte di quel filone di musicisti romagnoli che hanno fatto la storia della musica popolare". Bongiorni lungo la sua lunga carriera ha suonato con varie orchestre e girato l’Europa, fondato una sua orchestra con figlio e nipote, e le sue operette orchestrali sono conosciute in tutto il mondo. "Salutiamo Bongiorni con tristezza ma anche immensa gratitudine – dichiara il sindaco Filippo Giorgetti – Tutta la comunità bellariese si stringe intorno alla famiglia. Salutiamo una figura eclettica che ha acquisito da Bellaria Igea Marina quella solarità tipica della Romagna".

Rita Celli