Addio a Carlo Barbera fu storico comandante della polizia municipale

Rimini dice addio allo storico ex comandante della polizia locale Carlo Barbera, che martedì sera è venuto a mancare nel reparto di geriatria dell’ospedale Infermi, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni. L’ex comandante Barbera aveva 90 anni. Divenne comandante dei vigili urbani di Rimini il 14 settembre 1972. Incarico che ricopriì fino al 1995, prima di andare poi in pensione all’alba del nuovo millennio, nel 2000. Precedentemente l’ex comandante fu anche al centro di alcune vicende giudiziarie di quegli anni. Carlo Barbera nel 1995 fu infatti arrestato per abuso di ufficio relativo ad un concorso del Comune di Rimini ritenuto dalle indagini truccato. L’ex comandante fu anche condannato per una vicenda di favoreggiamento rispetto alla libera circolazione idel figlio di un giudice nella zona traffico limitato della città.

I funerali per l’estremo saluto all’ex comandante Carlo Barbera si sono tenuti ieri mattina alla chiesa di San Gaudenzio a Rimini.