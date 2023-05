Addio a Carlo Mauri, colonna del commercio

La Regina perde un’altra colonna del suo storico tessuto economico-turistico, un imprenditore degli anni d’oro ed un punto di riferimento per le categorie di albergatori e ristoratori. Carlo Mauri, detto ’Carletto’, a 78 anni si è spento a casa sua ieri dopo lunga malattia. Tanti gli amici e i colleghi che hanno sempre stimato un ristoratore, albergatore, amante di Cattolica e del suo lavoro e conosciutissimo anche come presidente della Confesercenti di Cattolica.

"Mio padre, originario di Albereto, è sempre stato un grande lavoratore – ricorda Filippo Mauri, figlio di Carlo – cominciò a lavorare nella sua attività di Cattolica a 18 anni, nell’allora ristorante Holiday, famoso per la sua clientela inglese, divenuto poi per tutti ’Da Carletto’, come oramai lo conoscono in tanti. Inoltre poi dai primi anni ‘90 ha gestito l’hotel ’Trevi’ sempre con la solita passione. Invece proprio quest’anno il nostro ristorante ’Da Carletto’ avrebbe festeggiato i primi 60 anni di attività". "Mio padre amava Cattolica ed il suo lavoro – riprende il figlio –, era sempre al timone del suo locale, mi ripeteva che lui in estate non era mai andato al mare, appunto per lavorare e seguire l’attività. Il suo esempio lo porterò sempre con me, il suo amore per il lavoro fin dalla tenera età è stato davvero significativo".

Mauri credeva nella riviera di un tempo e nel sapere sempre offrire il meglio ai turisti, anche in ambito di decoro ed accoglienza. Famose le sue battaglie negli ultimi anni per allungare la stagione tra settembre e ottobre sostenendo anche le ordinanze comunali sul decoro, sulle vetrine accese e gli hotel aperti fino ad inizio autunno, per accogliere gli ultimi turisti e presentare sempre una città viva ed illuminata. Il suo locale è sempre stato tra i primi ad aprire, a marzo, e l’ultimo a chiudere a fine ottobre.

Un imprenditore, Mauri, che mancherà alla città ed ai colleghi anche per come sapeva sempre rinnovarsi e proporre nuove sfide. Tante le compagnie, anche locali, che anche nei primi mesi primaverili fanno tappa presso il ristorante in occasione di concerti dal vivo o partite alla tv durante la settimana. Il rosario si terrà questa sera, mercoledì, alle ore 20,30 presso la chiesa di San Benedetto a Cattolica, e sempre nella stessa chiesa i funerali domani, giovedì, alle ore 15.