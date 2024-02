Addio a Carmelo La Torre, una vita da mediano. Giocò nel Rimini di Sacchi

Addio a Carmelo La Torre, avrebbe compiuto 70 anni il 4 marzo. Si è spento pochi giorni fa in Calabria. Veniva da Cosenza, era di Scalea per la precisione. Ma è stato anche un piccolo pezzo della storia del Rimini Calcio, anche se la sua esperienza in Romagna è stata breve. Mediano di grande talento e all’occorrenza anche difensore.

Veniva dalla serie B, 119 presenze con le maglie di Ternana e Bari, 9 reti in totale.

Quandò arrivò a Rimini aveva 28 anni. Quattordici presenze in biancorosso e una stagione condizionata da un precedente infortunio. Ma quella non era un’annata qualsiasi. Era la prima di Arrigo Sacchi in panchina a Rimini. Il profeta di Fusignano infatti, proprio dalla Romagna iniziò la sua ascesa nel calcio italiano e poi internazionale. Una carriera illuminata da successi, trofei e da un gioco spettacolare che ancora oggi viene preso a modello. "Tecnica, tattica e bus de cul", la filosofia era semplice e diretta. Uno spettacolo veder giocare quella squadra, un mix di giocatori esperti e tanti giovani promettenti. Infatti hanno fatto tutti una discreta carriera. Stagione 1982-83. Allora come oggi, serie C. C’erano Nando De Napoli, detto Rambo, vista la capigliatura, lo spirito battagliero e la grinta messa in campo. Campione con il Napoli e perno della Nazionale di Azeglio Vicini. E poi Daniele Zoratto, soprannominato Pollicino per via della sua statura, era uomo di fatica dai piedi decenti, dal fisico minuto e dalla sorprendente costanza di rendimento; ha giocato e fatto fortuna nel Parma di Nevio Scala. E ancora Walter Bianchi, il giocatore che venne poi preso a modello dal tecnico di Fusignano per far capire cosa bisognava fare, giorno per giorno, per giungere ai vertici del calcio mondiale. Ma in quel Rimini c’erano anche Gianluca Gaudenzi e poi Giovanni Deogratias, Marco Pecoraro, Davide Zannoni e Mirko Fabbri, solo per fare qualche nome. Quell’anno, c’era anche Carmelo La Torre. La squadra andava bene, aveva scalato la classifica fino ad arrivare seconda, dietro al Vicenza. Ma i metodi duri e intransigenti di Sacchi erano mal digeriti, soprattutto dalla vecchia guardia. I giocatori si allenavano due volte al giorno, non c’era un attimo di tregua. "Più ci si allena e più si impara", diceva Sacchi. Tutto vero, ma solo concettualmente parlando. Perché poi, nella sostanza, i giocatori erano stanchi fisicamente e mentalmente. In quella squadra c’era anche Tullio Tinti, sì proprio lui, il futuro grande procuratore, cercatore d’oro e scopritore di talenti da Pirlo a Toni a Filippo Inzaghi. Arrivava dal Bologna. Mezzala dai piedi buoni. Tinti era abituato ai metodi di Puricelli al Foggia: dopo 3 giri di campo, solo partitelle. Un giorno chiese udienza a Sacchi: "Mister, ci dia almeno il lunedì libero". Ma Sacchi fece finta di non sentire. I romagnoli quell’anno chiusero il campionato "spompati", al quarto posto, toccando anche gli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria. In quella squadra La Torre condivise lo spogliatoio con il sorano Mario Buccilli. "Carmelo non ha avuto modo di mettersi troppo in mostra a Rimini, ma resta indimenticabile la sua passione, la sua determinazione e il suo talento", dicono gli ex compagni. Tornato a giocare a livello dilettantistico dopo i trent’anni, ha poi intrapreso la carriera di allenatore. A Rimini in pochi hanno ricordato la scomparsa di Carmelo La Torre, protagonista di un calcio che non c’è più.

Carlo Cavriani