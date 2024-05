Addio a Cecchetto. Azione attacca il consigliere Montanari

"Montanari il trasformista". E’ il gruppo di Azione a prendere di mira il consigliere che ha lasciato il progetto di Claudio Cecchetto proponendo un nuovo soggetto, Riccione contemporanea, assieme a un gruppo che riassume le tre precedenti liste della coalizione. "Cecchetto è stato completamente disconosciuto da Montanari il quale con un’operazione trasformista si è posto in maggioranza contravvenendo completamente al mandato ricevuto dagli elettori che lo ponevano in alternativa all’attuale sindaco". Poi l’affondo a chi, secondo Azione, è dietro l’operazione di Riccione contemporanea. "Il regista delle operazioni di questi cambi di casacca in città è sempre lo stesso: Luciano Tirincanti. Un politico che ben conosce le dinamiche politiche ed è sempre pronto a passare tranquillamente da uno schieramento all’altro. Il nuovo gruppo di Montanari parte con queste basi: trasformismo e desiderio di partecipare alla mensa del potere".