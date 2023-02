Addio a Cenni, ex sindaco di Verucchio

È stato uno dei protagonisti del Dopoguerra. Fu sindaco di Verucchio nel periodo dello sviluppo dopo la ripartenza dai terribili anni della guerra. E ora tutto il paese piange per la scomparsa di Mario Cenni (nella foto), che fu primo cittadino del comune malatestiano dal 27 maggio 1956 al 6 novembre 1960. L’ex sindaco se n’è andato giovedì sera all’età di 94 anni. Lascia la moglie Alessandra e e la figlia Monica: i funerali verranno celebrati oggi.

Cenni è una figura che si è spesa molto per la comunità verucchiese durante l’intera lunga esistenza, e non solo nel suo mandato da primo cittadino (eletto con una maggioranza formata dall’allora Democrazia cristiana). L’ex primo cittadino è stato infatti tra i fondatori e presidente della Cooperativa Murarori di Verucchio per anni. Ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Cassa Rurale Valmarecchia, antesignana della Banca di credito cooperativo Valmarecchia, istituto poi confluito nella attuale RivieraBanca. Il funerale di Cenni sarà celebrato oggi alle 15, presso la chiesa Collegiata di Verucchio. L’amministrazione comunale sarà presente alle esequie con il gonfalone di Verucchio, che accompagnerà Cenni nel suo ultimo viaggio.