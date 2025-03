Addio a Clara Ferrini: l’ex maestra morta a 95 anni. Fu la prima donna eletta in consiglio a Verucchio

Verucchio piange Clara Ferrini, l’ex maestra e politica di lungo corso morta ieri all’età di 95 anni. Ferrini è stata la prima donna a Verucchio a essere eletta consigliera comunale, incarico che ha ricoperto per ben 8 anni, dal 27 maggio 1956 al 22 novembre 1964. Ma è stata, soprattutto, la maestra alle elementari di tanti bambini in paese. Ferrini cominciò la sua attività di giovane insegnante nella frazione di Casalecchio, vicino alla vecchia chiesa, dove erano presenti una prima elementare e una seconda classe. Dopo qualche anno poi il trasferimento a Villa Verucchio, dove ha insegnato fino all’età della meritata pensione.

Ferrini è stata un pioniera e una donna molto attiva nella vita sociale e politica in paese. Militava nella Democrazia cristiana, dopo l’ingresso in consiglio comunale (prima donna eletta consigliera) ha ricoperto per alcuni anni anche il ruolo di assessore nella giunta guidata dall’allora sindaco Mario Cenni, dal 26 giugno 1956 al 5 novembre 1960. Nella parrocchia di Villa Verucchio e in paese la ricordano tutti con affetto e gratitudine come una persona generosa e vivace, molto conosciuta e apprezzata. Clara lascia due figlie, Maria Beatrice e Simona. Stasera alle 20.30 nella parrocchia di San Paterniano è in programma la veglia di preghiera, mentre il funerale si terrà domani alle 11, sempre nella chiesa parrocchiale di Villa Verucchio. Dalla sindaca Lara Gobbi, a nome dell’amministrazione e di tutta la comunità, le condoglianze ai famigliari di Clara. "È stata una protagonista del paese, ci mancherà"

m.c.