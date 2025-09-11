Addio a Claudio Carlini, gestore di tanti storici locali di Rimini

Rimini, 11 settembre 2025 – Mancherà a tanti. Perché Claudio Carlini, nel bene e nel male, è stato uno dei protagonisti della ristorazione a Rimini per oltre 30 anni. L’imprenditore si è spento stanotte alla clinica Villa Maria, dov’era ricoverato: aveva 70 anni. Stava male da tempo, Carlini: i problemi erano cominciati a febbraio, e le complicazioni dopo un intervento lo avevano debilitato. “Ma spero che tanti lo ricordino per quello che è stato, nei suoi anni migliori. Un ristoratore appassionato, che amava Rimini”, dice il figlio Alessandro. Carlini, partito da giovane lavorando nel mondo delle discoteche, ha gestito poi tanti ristoranti. Tra i locali più famosi l’Osteria della piazzetta (aperta nel 1998) e l’ex Osteria del vizio (da qualche anno al suo posto c’è Fermata est). I funerali si terranno sabato alle 10 alla chiesa di Bellariva.