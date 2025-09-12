Addio a Claudio Carlini. Morto l’ex re dei ristoranti: "I locali erano il suo Vizio"

Mancherà a tanti. Perché Claudio Carlini, nel bene e nel male, è stato uno dei protagonisti assoluti della ristorazione a Rimini per oltre 30 anni. L’imprenditore si è spento l’altra notte alla clinica Villa Maria a Rimini, dov’era ricoverato: aveva 70 anni. Stava male da tempo Carlini. I suoi problemi di salute erano cominciati lo scorso febbraio, quando gli avevano dovuto amputare il dito di un piede. Malato di diabete, Carlini ha avuto poi una serie di gravi complicazioni che l’hanno progressivamente debilitato. "Da febbraio aveva passato molto più tempo negli ospedali che a casa. Nelle ultime settimane era sempre più debole e stanco. E purtroppo l’altra notte ci ha lasciato – dice commosso il figlio Alessandro – Ma spero che tanti lo ricordino per com’è stato, soprattutto nei suoi anni migliori: un ristoratore appassionato, che amava tantissimo Rimini".

Cresciuto a Bellariva, Claudio Carlini aveva iniziato a lavorare da giovanissimo. "Come tanti della sua generazione, ha cominciato nei locali da ballo. Ha lavorato in molte discoteche, tra cui il Blow up e lo Chic di cui è stato per un po’ di tempo anche il gestore – ricorda il figlio – Poi si è buttato nel mondo della ristorazione". Le prime attività, tra cui il bar Paradise. Poi il Sabato del villaggio a Torriana. Ma la svolta, vera, arriva per Carlini con l’Osteria della piazzetta, nella Vecchia pescheria, inaugurata da lui nel 1998.

Nel 2001 poi, con lo storico socio Gianluca Galli (per tutti ’Gallo’), apre l’Osteria del vizio. Con il passare del tempo poi Carlini ha fondato o gestito anche molti altri ristoranti, da Storie di mare a Spazi. Negli anni migliori, l’imprenditore è arrivato a gestire una dozzina di locali, tra cui uno anche aperta in Spagna a Valencia. Tanti. Probabilmente troppi. Tanto che poi, negli anni successivi, Carlini è stato costretto a cedere una dopo l’altra tutte le sue attività. Nel 2016 arriva la chiusura dell’Osteria del vizio, tra le sue ’creature’ più amate: al suo posto, da alcuni anni, c’è il Fermata est. Sembrava l’ultimo capitolo. E invece l’imprenditore riminese, dopo alcuni anni di stop, aveva provato a tornare in pista. Prima una fugace esperienza nel bar del circolo tennis di Viserba, poi l’esperienza al timone di un bar al porto. "Era impossibile tenerlo fermo – dice il figlio – Anche quando è diventato nonno. Adorava i nipoti (Giulio e Gregorio, i due figli di Alessandro), ma era sempre in movimento, pronto a buttarsi in qualche nuova attività".

La cerimonia funebre di Claudio Carlini si terrà domattina alle 10 nella chiesa di Bellariva. Sempre a Bellariva, questa sera alle 20,30, sarà celebrato il rosario. E saranno in tanti a dargli l’ultimo abbraccio.

Manuel Spadazzi