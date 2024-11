Addio a Costantino Massari: "Era l’anima di Igea Marina"

Bellaria piange la scomparsa di Costantino ’Costa’ Massari. Tra i personaggi più attivi di Igea Marina, ex commerciante, è stato un punto di riferimento per tanti anziani e non solo. Massari si è spento dopo una lunga malattia. Aveva 60 anni: lascia la moglie Pasquina, i due figli Sandra e Angelo e i nipoti. Per 15 anni aveva gestito il market di via Ovidio.

"Il centro di Igea Marina passava anche dalla sua bottega – sottolinea commosso il vicesindaco Francesco Grassi, nipote di Massari – soprattutto d’inverno. Ai tantissimi anziani residenti in zona consegnava sempre la spesa a domicilio. C’era chi non poteva spostarsi e allora ci pensava lui. Faceva del bene a tutti. Con Costantino gli anziani si fermavano a far le chiacchiere, passavano un po’ di tempo in allegria". Non solo: "Spesso Costantino si faceva carico anche di alcune commissioni per i nonni, passando per conto loro alle Poste o recandosi al volo in farmacia a prendere dei medicinali. Di lui si fidavano tutti. Per tanti residenti è stato veramente un angelo custode". Nella zona mare di Igea Marina "d’inverno tante attività sono chiuse – continua Grassi – e per questo Costantino si prendeva cura di tanti residenti. Ma non era visto come un grande amico solo dagli anziani. Anche tanti turisti sono legati a Costantino. Tant’è che alcuni saranno presenti oggi ai funerali. Persone che arrivano da Milano e da altre parti d’Italia".

Massari era noto in città anche per il suo grande amore per gli animali. Il suo cane Dante, inseparabile, lo accompagnava sempre in tante lunghe passeggiate dove poi incontrava gli amici e conoscenti. "Scriveremo e racconteremo della persona meravigliosa che sei, papà – scrive il figlio Angelo – anche se chiunque ti abbia incrociato nel proprio cammino lo sa bene. Ciao papà, ti hanno strappato via da noi troppo presto, non è giusto. Dacci la forza, sei sempre con noi". I funerali di Massari si terranno oggi alle 14.30 presso la chiesa Nostra Signora del Sacro Cuore di Igea Marina, poi il trasporto del feretro al cimitero di Bordonchio. Il ricavato delle offerte durante il funerale sarà devoluto all’hospice di Rimini.

r.c.